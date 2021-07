Virtuaalset elektrijaama arendav idufirma Fusebox laieneb. Kokku kaasati 1,3 miljonit eurot

Ettevõtte põhitoode on virtuaalne elektrijaam, mis tasakaalustab elektritootmist ja -tarbimist, aitab ettevõtetel panustada rohelisemasse keskkonda, paneb hooned tulu teenima põhitegevust segamata ja pakub säästu energiakuludelt. Seega aitab Fuseboxi innovaatiline lahendus vähendada energiasüsteemi defitsiidi ajal tarbimist ja suurenda, kui saadaval on üleliigne energia. Ettevõtte kliendid on keskmised ja suurettevõtted tootmis-, tööstus-, kinnisvarahaldus ja jaekaubandussektorist.

Fusebox on praegu Baltikumis ainus energiasüsteemi tasakaalustamise ja kauplemise platvormi pakkuv ettevõte. Kauplemine käib aktiivselt Eesti ja Leedu turul. Lisaks on ettevõttel esindajad Lätis, Soomes, Poolas, Malaisias, Sri Lankal, Austraalias ja Brasiilias. „Selge plaan on investeeringu toel siseneda ja hakata virtuaalse elektrijaama teenust pakkuma meie silmis potentsiaaliga turgudel nagu Soome, Rootsi, Saksamaa ja Holland,“ ütles Õng. Tema sõnul on järgmise sammuna 2023. aasta kevadel siht kaasata A-seeria rahastus, et laiendada tegevust väljaspool Euroopat.