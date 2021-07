Selgus parim väikeettevõttest praktikakoht: esimene erialane töökogemus on ääretult tähtis

Žürii hindas kõrgelt ettevõtte järjepidevat ja süstemaatilist tegevust praktikavõimaluste pakkumisel juba ligi 20 aasta jooksul. Paljudest ettevõtte praktikantidest on tänaseks saanud logistikavaldkonna tunnustatud eksperdid.

Auhinna andsid üle majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Taavi Aas ütles, et väärt praktikakoha üheks väga oluliseks faktoriks on sealsed töötajad. „Esimene erialane töökogemus on ääretult tähtis, et näha, kas koolis saadud ettekujutus tööst ka päriselt paika peab ja sobib. Kui juhendajaks on suurepäraste teadmiste ja oskustega motiveeritud meeskond, tullakse praktikast välja tahtega ka päriselt valdkonnas tööle hakata. Balti Logistika AS töö on tänuväärne, sest nad on juba aastaid süstinud edukalt praktikantidesse tahet töötada nõnda olulises sektoris nagu logistika,“ rääkis Aas.

Arto Aasa sõnul on Balti Logistika AS hea näide sellest, et järelkasvu panustamine ei ole seotud ettevõtte suurusega – seda saab süsteemselt teha ka väikese meeskonnaga. Aasa sõnul on need ettevõtted, kes haridusasutuste ja praktikantidega tihedalt koostööd teevad, omas vallas sageli ka laiemalt eestvedajad.

Balti Logistika AS on ekspedeerimise ja tarneahela haldusteenuseid pakkuv ettevõte Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Ettevõtte Eesti harus töötab 16 inimest, kellest 10 on ettevõttes alustanud just praktikandina.

“Praktikandid moodustavad meie jaoks olulise osa meeskonnast. Võtame praktika pakkumist täie tõsidusega ja panustame praktikantide sisseelamisse samamoodi nagu kõigi uute töötajate puhul. Meie jaoks on oluline, et praktikaperioodi jooksul oleks võimalik saada töö eri valdkondadest ammendav pilt,” ütles Balti Logistika tegevjuht Joel Timm.