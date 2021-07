Moe Peenviinavabrik Erakogu

Moe viinaköök, mille nimeks on tänasel päeval Moe Peenviinavabrik, pärineb aastast 1688 ning kannab endas viinavalmistamise iidseid traditsioone. Ärileht uuris, kuidas toodanguga laia ilma jõutud on. Miks meil huvi tekkis? Sest neil on äsja valminud uus kvaliteetne ja kallis kodumaine viski.