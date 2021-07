Gatesid sepistasid varuplaani, kuidas heategevusfondi hoolimata lahutusest koos juhtida

Kokkulepe annab Bill ja Melinda Gatesile kahe aastase prooviperioodi, mille järel juhul kui koostöö ei toimi, on Melindal õigus fondist välja astuda. Kui nii juhtub, jääb kontroll Bill Gatesile, kes ostab eksabikaasa Melinda Gatesi osaluse fondist välja, vahendab BBC.

Melinda Gates ütles, et on tõsiselt uhke selle üle, mida nende ühine fond on suutnud korda saata: ‘’Usun fondi missiooni ja olen endiselt kaasesimehena täielikult pühendunud’’