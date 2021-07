Ajastu on läbi: endine taksopargi hoone lammutatakse

„Praeguseks on Tulika 33b hoone amortiseerunud, hoone kasutusele võtmist pärsivad ka sinna tekkinud hallitus ja seened. Tühjana seisev hoone on turvalisuse huvides vaja lammutada,“ ütles abilinnapea Eha Võrk ning lisas, et esialgu Tulika 33b kinnistule midagi asemele ei ehitata. „Kuid tulevikus kavandame sinna multifunktsionaalset hoonet, mis oleks Kristiine kogukonnale laialt kasutatav. Vahepealsel ajal on kaalutud rajada vabanevale alale näiteks turg või hoopis uisuplats, mille idee pakuti välja kaasava eelarve protsessis.“

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe lisas, et vana linnaosa haldushoonel oli pikk ajalugu, kuid tänaseks on see oma aja ära elanud ning asukoht ootab uusi mõtteid, kuidas piirkonda edasi arendada. „Uus haldushoone Metalli tänav 5 on moodne, energiasäästlik ja kogukonnakeskne. Kokkuvõttes paneme ühe punkti pikale ajajärgule siin Tulika tänava ääres. Taksopargi ajalugu mäletavad paljud piirkonna elanikud, kusjuures 1990 oli siin tööl 3000 töötajat, autosid ja väikebusse oli 1200, mis iseloomustab selle asutuse omaaegseid mõõtmeid ja ulatust. Loodan, et täna avatud pop-up näitus toob paljudele rõõmsaid emotsioone ja mälestusi meelde,“ sõnas Riibe.