Jurist selgitab: kas Euroliidu otsus trahvida Saksa autotootjaid toob eestlasteni lõpuks rahalaeva?

"Euroopa Komisjoni otsus Eesti autoomanike jaoks mingit eraldiseisvat nõuet kaasa ei too," kirjeldas HUGO.legali peajurist Erki Pisuke. Samas töi mees välja, et küll aga aitab see tõenäoliselt juba olemasolevate Dieselgate skandaalist tulenevate kompensatsiooninõuete maksmapanekul, kuivõrd nüüd on ka Euroopa Komisjonis kinnitust leidnud autotootjate illegaalne tegevus.