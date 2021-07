Hullumeelne plaan? Ärimehe idee aitaks suurvalla tulevasi veeprobleeme lahendada

Ärileht on kirjutanud, et tänavusel erakordselt kuumal suvel on viimsilastel tekkinud tõsine veemure. Vald võitleb vihmutitega, mis väärtuslikku joogivett raiskavad, nii et aeg-ajalt napib osal elanikel pesemiseks piisavat veesurvet. Täna kirjutasime aga suurest kinnisvaraarendusest, mis Viimsisse plaanis (loe seda siit ). Endel Siff ütleb, et üks tema lahendus aitaks Viimsi veepuuduse mülkast hoopis välja.