Baltimaade võimsaim küünlatootja ja Viljandi suur tööandja läks ühe mehe valdusesse

Poolte kokkuleppel on tehingu hind ja täpsemad detailid konfidentsiaalsed. Tehingut rahastab Coop Pank.

1996. aastal asutatud Hansa Candle on üks suurimaid küünlatootjaid Euroopas. Ettevõte toodab peamiselt sise- ja õueküünlaid ning väiksemas mahus ka süütevahendeid. Ettevõttele kuulub Viljandis asuv tehas, mis annab tööd 124 inimesele. Hansa Candle tooted on esindatud nii Eestis kui ka välismaal ning suurem osa tulust tuleb eksportturgudelt.

Osaluse müünud Tarvo Mossi sõnul saab ostja pühendunud meeskonnaga tugeva ettevõtte. "Hansa Candle on väga heas majanduslikus seisus ning suure arengupotentsiaaliga ettevõte, mille tooteid ja teenuseid hindavad kliendid kõrgelt. 2019. ja 2020. aasta on olnud ettevõtte 25-aastase ajaloo parimad. Tänan südamest kõiki meie tublisid töötajaid koostöö ja usalduse eest!" ütles Moss.

Uue omaniku DOORopener OÜ juhi ja Hansa Candle juhatuse liikme Harri Juhani Aaltoneni sõnul on Hansa Candle näidanud viimastel aastatel korralikku kasvu. „Lõviosa müügitulust tuleb ekspordist, meie tooteid võib leida pea igast Euroopa linnast, aga näiteks ka USAst. Kavatsen arendada ettevõtet edasi, laiendades toodete portfelli ning suurendades veelgi Hansa Candle'i toodete nähtavust eksportturgudel," ütles Aaltonen.

Tehingut finantseerinud Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann sõnas, et pank analüüsis põhjalikult esitatud äriplaane ja otsustas panna ostutehingu rahastamisele õla alla. „Viljandimaa ühe suurima tööandajana on Hansa Candle hea näide traditsioonidega tootmisfirmast, milles peitub suur potentsiaal. Näeme Coop Pangal järjest kasvavat rolli ka teiste Eesti ettevõtete arengu toetamisel, et anda seeläbi oma panus Eesti majanduse arengusse," lausus Kurtmann.