Eksperdi arvamus: korterite hindadest lastakse õhk välja

Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov ütles, et ehkki reaalsed tehinguhinnad on ka hetkel kevadega samal tasemel, siis vahepeal liiga kõrge hinnaga müüki paistatud korteritele tehakse nüüdseks juba iga päev soodustusi. „Mõni nimetab neid kliendipäeva soodushinnaks, mõni märgib lihtsalt, et nüüd on korter 3000 eurot odavam, aga asja sisu jääb samaks – liiga kõrgete pakkumistega korterid pole paari kuu jooksul kaubaks läinud ja kui omanikud tahavad müüa, siis tuleb hind lasta tasemele, mis on ka ostjatele vastuvõetav," selgitas Novikov.