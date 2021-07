Vanalinna tabasid koroonalained nii valusalt, et olukord on hullemgi kui eelmisel aastal

Juuli alguse seisuga on Tallinna vanalinnas müügis või üürile anda ligi sada äripinda, millest enamik olid kunagi hubased kohvikud, restoranid, meenepoed või muud välisturistidele suunatud asutused. Meenutuseks – enne koroonakriisi oli igale vähegi käidavas kohas paiknevale vanalinna äripinnale mitu huvilist ja ettevõtjad pidid ootama vahel aastaid, et oma äri vanalinnas püsti panna.

„Turism ei ole taastunud ja mõni laevatäis soomlasi ei suuda vanalinna ärisid ära toita. On kahju, et kinni on pandud ka mõnigi raudvaramusse kuulunud ettevõte, kasvõi näiteks Raekoja platsil paiknenud küüslaugurestoran Balthasar," ütles Pindi Kinnisvara kutseline vanem-maakler Arik Piirisild.