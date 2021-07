Kurnitski: korteri jahutamiseks tuleb päevasel ajal aknad kinni hoida

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Jarek Kurnitski sõnul on teine hea meede palavates korterites akendega tuuletõmbuse tekitamine, et õhk saaks ringi käia.

Oluline on tema sõnul aga uute elamute planeerimisel jahutusele mõelda. Näiteks on praegused nõuded 2008. aastast ning arvestades viimaste aastate kuumalaineid, tuleks neid uuendada.

"Tundub, et ehitussektoris ikka käib asi nii, et miinimumnõue ongi arendaja jaoks maksimumnõue ja selle tõttu väga vähestesse uutesse korterelamutesse on jahutus paigaldatud," lisas ta.