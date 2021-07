Tehasetöötaja kuumusest: oleme siin nagu hiinlased, eelmise kuumalaine ajal käis korduvalt kiirabi

"Töötan tootmistsehhis, kus on olukord õige hull. Tehases pole konditsioneeri, meil on ainult ventilaatorid ning neid kõikidele ei jätku. Hea, et aknadki avatakse. Suurt tolku sellest pole, aga abiks ikka," lausus Maria.

2018. aasta kuumalaine ajal olevat olukord olnud veelgi hullem - siis ei lubatud Maria sõnul töökohas isegi aknaid avada. "Juhtkonnale on korduvalt räägitud, et õhk ei liigu ja palavus tapab, kuid kasu pole sellest midagi. Isegi 2018. aasta kuumalaine ei õpetanud midagi, kuigi kiirabi käis korduvalt inimesi turgutamas ja nii mõnedki võtsid [kuumuse tõttu - toim.] haiguslehe."

"Vaatamata kuumusele ja õhupuudusele pole midagi muutunud. Tööd on palju, tellimused suured, tehke aga ületunde. Asjapulgad on küll tootmistsehhis käinud, vajalikud mõõtmised teinud, aga nende arvates on kõik korras, kuigi tegelikult ei ole. Lisaks nõutakse endiselt maski kandmist," kurtis Maria, et ülemused midagi ette ei võta.