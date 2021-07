Ühe Eesti panga varad kasvasid vaatamata koroonakriisile ligi 40 protsenti

„Mullu märtsis alanud eriolukord tegi kliendid kõikjal turgudel ettevaatlikumaks ning mitmed kannatada saanud tööstusharud ei ole tänaseni suutnud tagasilöökidest taastuda. Kasvu aeglustumist näemegi ennekõike just äriklientide segmendis. Heameel on siiski tõdeda, et oleme suutnud kasvatada aktiivsete lepingute hulka oma kliendiportfellis ligi veerandi võrra ning grupi netolaenuportfell kasvas mullu 28,4% 44,6 miljonilt eurolt 57,2 miljoni euroni. Samas meie ambitsioonid käesolevaks aastaks on kahtlemata palju suuremad, eriti ärilaenu kategoorias ja välisturgudel,“ tõdes Holm panga juht.