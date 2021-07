90ndate stiilis äritüli sai uue vaatuse, politsei alustas võltsimiskahtluse osas uurimist

Politseist kinnitati, et menetlust on alustatud võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamise uurimiseks. Mais kirjutas Äripäev, et EAS maksis tuhandeid eurosid toetust ettevõtja Madis Tarumi restaureerimisfirmale Scandinor, mis esitas rootslasest äripartneri sõnul toetuse saamiseks võltsitud allkirjaga lepingu.