Kas avada pensioni investeerimiskonto või jätkata kogumist traditsioonilises pensionifondis?

Kuigi küsitlused on näidanud, et enamus vastanutest ei kavatse pensionifondist raha välja võtta ning plaanivad jätkata traditsioonilist raha kogumist II pensionisambas, ei ole jäänud märkamata Eesti elanike kasvav huvi investeerimisvaldkonna vastu. Sügisest avaneb võimalus ise oma pensioniinvesteeringuid juhtida ja juba täna saab avada selleks pensioni investeerimiskonto (PIK).

Mõlemal lahendusel on oma plussid ja miinused. Jätkates pensionifondidesse kogumist, on soovitatav vaid teatud aja tagant üle vaadata, kas kogud endale kõige kasumlikumas fondis ja lisaks saab olla kindel, et investeerimisega tegelevad kogenud eksperdid. Ise investeerimine nõuab nii teadmisi kui ka aega ja soovi sellega tegeleda. Samas on inimesel võimalus ise teha valikuid ja langetada otsuseid.