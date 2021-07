TABEL | Läti esirikkad on võrreldes Eesti rikastega puruvaesed. Miks see nii on?

Tõenoliselt mängivad suurt rolli mitu eri tegurit. Esiteks on Läti rikaste edetabelit koostav Lursoft tunnistanud, et koroonapandeemia tõttu on mitmete dokumentide kättesaamine olnud tavapärasest keerulisem, mistõttu ei jõudnud tabelisse näiteks aasta varem seda juhtinud Arnis Riekstiņš. Lisaks on Lätis tavapärasem, et varasid hoitakse mõnes maksuparadiisis, mistõttu pole nende täpset väärtust võimalik hinnata. Erinevalt Eestist kuuluvad Läti suurimad ettevõtted mitteresidentidele, kes Läti rikaste edetabelis ei kajastu. Küll aga on oodata, et juba tuleval aastal mahub mõni lätlane eestlaste vahele, sest Läti sai tänavu esimese ükssarviku: Printfuli.