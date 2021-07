Prantsusmaa loodab šampanja-tüli Venemaaga lahendada läbirääkimistel

Prantsuse kaubandusminister Franck Riester tunnistas, et nimevaidlus võib puudutada ka konjakit.

Venemaal jõustusid hiljuti seadusemuudatused, millega lubatakse šampanja nime kasutada ainult Venemaal toodetud vahuveinide müügil ning Prantsusmaal Champagne'i piirkonnas toodetud vahuveinid, mida kogu maailmas tuntakse šampanjana, tuleb Venemaal varustada sildiga "vahuvein".

"Me veel analüüsime seda teksti, mis on pikk, vene keeles ja sisaldab õigusalaseid ja keelelisi finesse," ütles Riester. "See ei ole tõenäoliselt probleemiks mitte ainult šampanjale, vaid ka teistele jookidele nagu näiteks konjak," lisas ta.