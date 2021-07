Prantsuse šampanjamaja esindaja: kui Venemaa solvab meid, siis me reageerime

Nädalavahetusel Pärnus toimunud Mullfestil tutvustas Prantsusmaa väikest ja eksklusiivset Bruno Paillardi šampanjamaja toodangut selle ekspordijuht Benoît Ferré. Intervjuus Ärilehele tõdeb ta, et Venemaal vastu võetud seadus, mis lubab šampanjaks nimetada vaid Venemaal toodetud vahuveini, on rünnak Prantsusmaa Champagne’i piirkonna pärandi vastu.

Benoît Ferré, Venemaa nõue kaotada šampanjapudelitelt nende nimetus ja asendada see „vahuveiniga” on prantslastele skandaalne käik. Kuhu jõuab seesugune venelaste „test” välja?



See on meie sektorile murettekitav asjade käik ja ma rõhutan, et ma räägin siin ikkagi vaid ühe šampanjamaja eest, mitte terve Champagne’i regiooni šampanjamajasid koondava organisatsiooni Comité Champagne eest. Aga see komitee hakkas probleemiga tegelema ja geograafilise tähise ning pärandi kaitsmine pole meile või neile midagi uut – selliseid probleeme ikka kerkib aeg-ajalt ja on kerkinud aastaid. Mis eristab tänast olukorda varasematest on ehk see, et Venemaa on väga suur ja tähtis riik šampanjaekspordile.

Peate mõistma, et šampanja ei ole lihtsalt vahuvein. Šampanjat on tehtud 18. sajandist, see on iseloomulik vaid ühele kohale maailmas ja toodang – kui olete tähele pannud – on tihti seotud inimese nime, mitte veinimõisa nimega.