Ekspress Grupi digitellijate hulk kasvas aastaga kolmveerandi võrra

"Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks oma olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi.

Kui Eestis on pigem juba tavaline, et informeeritust hindaval inimesel on olemas mõne uudissisu digitellimus, siis Leedus ja Lätis pole see veel nii tavapärane veel ja turud selgelt arengufaasis, kuid selles näeme eeskätt võimalust edasiseks kasvuks.