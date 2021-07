FOTOD | Hans H. Luik pidas sarikapidu: väärika ajalooga tänavale kerkib kõrghoone

„80% valmivatest korteritest ja äripindadest on endale juba uue omaniku leidnud. Tänase seisuga oleme töödega ilusti graafikus, aga oleme ka saanud kõvasti pingutada, et koroonapandeemia ega materjalide puudus projekti valmimist ei takistaks. Lõime kopa maasse riskantsel ajal, ent oleme käed löönud heade koostööpartneritega ning ka müügitempo on olnud väga julgustav. Meie meelest tuleb maja nii moodne kui ka väärikas, mis oli kihvt väljakutse, sest väärtustame väga asukohta ning selle ajalugu," tutvustas projekti Lind Livingu juhatuse liige Epp Luik.

Ettevõtja Hans H. Luige sõnul on kinnisvara ta kireks ja aktiivseks tegevusvaldkonnaks olnud juba aastaid. „Tallinna ühele väärika ajalooga esindustänavale kerkiv kortermaja on ometi ka mulle eriline, sest see on meie kinnisvarafirma Lind Living esimene päris oma nullist arendatud elumaja," märkis ta.