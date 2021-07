"Mati on nüüd taevastel kalavetel." Lahkus ettevõtja Mati Vetevool

"Meie valu, kurbus ja kaotus on kirjeldamatu. Ta oli meie kõigi tugisammas. Alati toeks, alati abiks, alati hoolimas. Alati kõiki teisi endast ettepoole seadmas. Mati on nüüd taevastel kalavetel, kuid alatiseks meie mõtetes ja mälestustes."

Ettevõte oli Mati Vetevoolule tema kahe lihase lapse ja ühe kasulapse kõrval justkui neljas laps. M.V.Wool on perefirma, kus tegutsevad ka tema poeg ja kasupoeg. Ettevõte on kogu tema elu, on Eesti Päevaleht varem kirjutanud.

Vaikselt ja targalt tegutsevast firmast kasvas selle kümnendi alguseks moodsa tootmishoonega rahvusvaheline äri. Just järk-järgult kasvamine on Vetevoolu sõnul ettevõtluses tema edu peamine alus. Kui nad said 2010. aastal valmis uue tehase, tekkis ootus, et nüüd hakkab eksport mühinal kasvama, kuid kiiret lendu ei järgnenud. „Otse taevasse ei lähe ükski asi. Kui läheb, siis läheb lõhki. Tuleb teha samm-sammult,” ütles Vetevool aastaid tagasi.