Maailma rikkaimal jalgpallikohtunikul on oma poekett. Kui palju teenisid kohtunikud EM-il?

Björn Kuipers Scanpix

Jalgpallikohtunikke märgatakse ikka kas nende vigade või võluva vilepartii tõttu. Pigem on ülekaalus esimene variant. Kohtunike seas on aga ka värvikaid isiksusi. Maailma rikkaim tipptasemel vilemees on Björn Kuipers, kes vilistas ka eilset Euroopa meistrivõistluste finaali.