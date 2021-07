Otsustatud: edaspidi tuleb rongiga reisides osta jalgrattale eraldi pilet. Valka sõites tuleb ratta eest välja käia 8 eurot

"Jalgrataste suur hulk rongides on üha tõsisem probleem, tihti on hõivatud kogu vahekäik. See on viinud olukorrani, kus rataste rohkus takistab rongis liikumist, mistõttu ei pääse reisijad WC-sse, teenindaja ei saa liikuda, sõitjad ei saa oma soovitud istekohale. Ühtlasi tekivad ka hilinemised, sest paljude rataste sisenemine-väljumine võtab kaua aega, seda eriti Tallinna linnas, kus on tihedalt peatusi. Lisaks eelnevale on olukord ka ohtlik, sest rongi kiirpidurduse korral ei ole rattaga keset C-ala seisval inimesel kuskilt kinni võtta. See kõik peletab juba eemale teisi kliente, kes valivad ebamugavuse pärast autosõidu," kirjeldas olukorda Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kongo tõi esile, et rattapiletit on seni välditud ja suviti kestvat murekohta on esimeses järjekorras püütud lahendada teiste meetmetega, kuid praegu ei ole see kahjuks enam piisav: „Paljudes jaamades on loodud häid rattahoiuvõimalusi; elektrirongides oleme sissepääsualasid avaramaks muutnud, et lapsevankriga reisijatel oleks võimalik kasutada reisimiseks ka teisi vaguneid ning seeläbi on ka ratastele C-alas senisest enam ruumi; sõiduplaani otsingus kuvame reisijatele infot, kas rattaga sisenemine on soovitav või mitte. Kahjuks ei ole need meetmed enam piisavad olukorras, kus üleüldine rattakasutus pidevalt kasvab."