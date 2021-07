LUGEJA KÜSIB | Kõik ettevõttes puhkavad. Kui mitme inimese tööd ma pean jõudma teha?

Küsimusele vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep:

Puhkuste asendamine tuleb tööandjal üldjuhul üsna varakult planeerida. Seda tuleks teha juba puhkuste ajakava koostamisel aasta esimesel kolmel kuul, mil tööandja saab töötajatega läbi rääkida, kes millal puhkab ning planeerida puhkuste asendajate leidmist.

Kui on juhtunud, et puhkused pole ettevõttes hästi planeeritud, tuleb pooltel esmalt omavahel suhelda ja otsida mõistlikke kompromisse. Kui tuleb asendada ühte või mitut kolleegi, on mõistetav, et kõiki oma ülesandeid täismahus ei jõuta enam teha. Läbi tuleks arutada ja kokku leppida, millised ülesanded tuleb esmajärjekorras täita ning millised võivad veidi oodata. Ei ole ju mõeldav, et üks inimene jõuab täismahus teha rohkem kui ühe täistööaja alusel töötava töötaja tööd.

Ametijuhend tuleb aegsasti läbi lugeda

Sageli on juba tööle asudes ametijuhendis kokku lepitud, kes keda asendab. Kui seda kirjas pole, tasuks kohe tööandjalt üle küsida – lisaks puhkustele tuleb ju asendada ka siis, kui töötaja on haigestunud. Nii tasubki hoolega ametijuhend enne allkirjastamist läbi lugeda. See on oluline just eelkõige seetõttu, et seaduses pole asendamise eest lisatasu ette nähtud.

Kui kolleegi asendamine on ette nähtud ametijuhendis, siis on see osa töökohustusest. Kui kolleegi asendamine ei ole ette nähtud ning tema ülesanded ei kattu ka töötaja omadega, siis on võimalik enne asendamiseks nõusoleku andmist läbi rääkida lisatasus.

Kui kõiki ülesandeid ei jõuta tööaja sees ära teha, siis tuleb kõne alla ületunnitöö tegemine ja ületunnitöötasu saamine, kuid selle tegemiseks peavad töötaja ja tööandja tegema kokkuleppe. Töötajal on õigus ületunnitöö tegemisest keelduda.

Eriti kiirel ajal ei tohi unustada puhkepause, sest töötaja peab taastuma. Statistika kinnitab, et väsinud töötajad kaotavad tähelepanu ning võivad kergemini sattuda tööõnnetustesse.

Töötaja peab oma õiguste realiseerimiseks andma tööandjale märku. Näiteks andma teada puhkepauside korraldusest, sellest, et asendamine toob kaasa ületunnitöö vajaduse jne. Kui kokkuleppeid ei ole tehtud enne puhkuste algust, siis tuleks probleemkohtadele tähelepanu pöörata hiljemalt nende tekkimisel. Vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt e-kirja teel.