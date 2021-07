70% vähem turiste, suurkoondamised, omanikulaenud ja hiigelkahjumid. Kui väljaspool Tallinna hoiavad siseturistid ehk eestimaalased majutusasutusi n-ö vee peal, siis pealinna keegi naljalt puhkama või niisama ööbima ei tule. Seetõttu tõdevad Tallinna hotellipidajad, et läinud aastal alanud agoonia jätkub ka tänavu, kuigi piirangud on tühistatud ja Eesti majandusel tervikuna läheb vaat et paremini kui kunagi varem. Sügisel suure tõenäosusega saabuvast „kolmandast lainest” ei taheta rääkidagi… Ärileht vaatas pealinna majutusasutuste läinud aasta aruandeid ja ehk ainsa, ent siiski positiivse aspektina saab esile tuua ettevõtjate tulevikku vaatava hoiaku. Keegi ei räägi lõplikust sulgemisest või pankrotist, vaid pigem ikka raske aja üleelamisest ja lootusest, et olukord normaliseerub.