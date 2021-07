Kaido Kukk: Elroni jalgrattapileti plaan on absurdne jalgratturite kottimine

Kukk tõi välja, et lepinguid ei saa ühepoolselt ja keset hooaega muuta ning Tallinna linnavalitsus peaks seda Elronile meelde tuletama. „Linn on võtnud endale kohustuse kompenseerida Tallinna elanike sõidud I tsoonis. Kui Elron on asunud nüüd lepingu tingimusi ühekülgselt muutma, siis peaks linnavalitsus sellele jõuliselt reageerima," ütles Kukk. Ta lisas, et juhul, kui jalgratta omanikele sõidutasu kehtestamine on linna ja Elroni poolt juba varasemalt kokku lepitud, siis peaks linnavalitsus selle ka avalikult Tallinna elanikele välja ütlema.

Ta rõhutas, et plaan hakata tallinlastelt jalgratta eest piletitasu küsima on absurd. „Tegemist on jalgratturite kottimisega. Eesmärk võiks olla ikka autokasutajad ühistransporti saada, mitte jalgratturid ühistranspordist välja visata."

„Keset suveperioodi uue hinna kehtestamine on täielik absurd. Esmajärjekorras tuleks luua toimiv eelbroneerimise süsteem, et rattaomanik saaks vaadata, kas tema ratas rongi mahub. Kaaluda võiks ka eraldi rattavagunite loomist. Kui Elroni ainuke eesmärk on, et inimesed jätaksid oma jalgrattad rongipeatustesse, siis tuleb selleks aga luua vastavad tingimused ja tagada, et rattaid ei oleks võimalik varastada," ütles Kukk.