Hiinlased müüsid oma osaluse Boltis maha. Kui palju nad teenisid?

Hiinlased ostsid osaluse Boltis juba 2017. aastal, olles toona Bolti esimene suurinvestor. Bolti juhid toona tehingu hinda ei kommenteerinud, kuid spekuleeriti, et Didi investeeris Bolti veidi üle 10 miljoni euro.

"Usume, et Didi on parim koostööpartner, kelle abiga saab Bolt kasvada Euroopas ja Aafrikas kõige populaarsemaks transpordipakkujaks," rääkis Villig 2017. aastal.

Didi Chuxing asutaja ja tegevjuht Will Cheng Wei rääkis toona, et Bolt pakub innovatiivset ja kõrgekvaliteedilist mobiiliteenust väga erinevatel turgudel. "Usun, et partnerlus aitab edendada koostööd Aasia, Euroopa ja Aafrika transpordivõrgustike vahel."