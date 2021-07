Kes ees, see mees: Tallinna merepidu saavad esimesed 5000 inimest nautida piiranguteta, järgnevatele kehtivad reeglid

Vaktsineerimispassi ette näitamine on tänapäeval uus normaalsus kõikide suurte kontsertide ja festivalide puhul, millega tuleb publikul arvestada ka edaspidi. „Et tagada inimestele turvaline koosviibimine, peame tegema endast kõik oleneva, et viiruse leviku ohtu minimeerida. Üks viis selleks on vaktsineerimine ja selle tõendamine korraldajatele. Hetkel on piirangutevaba inimeste hulk välialal 5000 inimest, kuid see võib sügise saabudes muutuda ning arvestama peab vaktsineerimispassi ette näitamisega tulevikus ka näiteks väiksemate teatrietenduste külastamisel,“ ütles Remmelkoor.