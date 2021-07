PÄEV BÖRSIL | Bercman "läheb kuule"? Wise'i aktsia langes

Tallinna börsi põhinimekirjas tõusis üle protsendi vaid Ekspress Grupi aktsia, kuid see-eest oli tõus üsna suur: koguni 6,05 protsenti. Ekspress Grupi aktsia maksab nüüd 1,035 eurot. Samas oli aktsia käive üsna tagasihoidlik, vaid 15 000 eurot. Suure tõusu taga on ilmselt tänane teada, et Ekspress Grupi digitellijate arv on aastaga märkimisväärselt kasvanud.