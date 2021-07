LVM: Põhjanaabrite huvi Eesti kinnisvara vastu väheneb väga selgel põhjusel

"Pärnu ja Hispaania-Portugali rannikulinnade hinnavõrdlus räägib viimaste kasuks, kliimast parem ei räägigi," selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. "Ühe-kahetoalist puhkusekorterit otsides on 50-100 tuhande euro vahemikus Ibeeria poolsaarel valik parem kui Eestis. Kesk- ja Põhja-Soome inimesele asub see reisitundides mõõdetuna sageli ka lähemal, kui Pärnu või Saaremaa."

"Välismaalased ei osta siia kinnisvara armastusest Eesti vastu, vaid sellepärast, et see on olnud odav," märkis Saksing. "Soomlastel on mitme põlvkonna pikkune kogemus turutsüklitega, nende ostu- ja müügihuvi on päris hea indikatsioon turu seisukorra kohta." Nii müüsid soomlased eelmise buumi tipus aktiivselt Eestis asuvat kinnisvara, krahhist taastumise algul aastatel 2010-2012 ostsid aga taas aktiivselt kokku.