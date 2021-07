Tallinna plaan renoveerida täielikult Vana-Kalamaja tänav sai tagasilöögi

"See (probleem) puudutas juba busside platsi disaini, sest see jääb väiksemaks. Lahendus nägi ette liiklust nagu bussijaamas, kus tagurdades sõidavad bussid platvormidelt välja. Aga seal on suur vahe, kui tegu on maakonnaliinide ja linnaliinidega või kaugliinidega, need on erinevad lahendused," lausus Harjo.