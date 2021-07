Elon Musk: ma vihkan seda, et olen Tesla juht

Aktsionärid väidavad, et autotootja raha kulutati SolarCity ostmisele. Raha oli nende sõnul otsakorral. Tehingu sõlmimise ajal omas Elon Musk 22% osalust nii Teslas kui ka tema nõbude asutatud päikesepaneelide ettevõttes.

Samuti eitas ta juhatuse liikmetele surve avaldamist, öeldes, et tehing oli osa “rohelisest energiast taskukohaste sõidukite loomise” üldplaanist.

Forbesi andmetel palusid 141 miljardi euro suuruse Muski vastu kohtuasja algatanud aktsionärid, et too maksaks Teslale täies ulatuses tagasi 2,2 miljardi eurot. See oleks üks kõigi aegade suurimaid kohtuotsuseid üksikisiku suhtes.