KUULA SAADET | Mis on ühe hea e-poe edu saladus ja mida arvestada e-poe loomisel?

AbeStore e-kaubanduse projektijuht Triine-Anette Tepp rääkis saates, et aastal 2020 läbiviidud uuring näitas, et 20% e-ostlejatest peab Eestis tagastusprotsessi keeruliseks ja kulukaks. „See on oluline ja huvitav fakt, sest selle tõttu jäetakse ostud tegemata,“ lisas Tepp. On olemas erikokkulepped ka erinevate tootjatega, kus tagastusaeg on pikem kui 14 päeva. Tänapäeva e-kaupmehed peavad olema valmis nõudliku kliendi vajaduste rahuldamiseks. Klient hindab eeskätt kiiret tarneaega, kaupade täpset kirjeldust ning häid fotosid e-poes.