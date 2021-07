Start-upide kodumaal Lõuna-Koreas taluvad edukate tipp-firmade töötajad tänaseni ränka töövägivalda

Lõuna-Korea ettevõtted võivad küll õitseda, kuid nagu The Economisti aruandest selgus, siis võib selle edu taga olla halb kohtlemine – olgu selleks siis sunniviisilised joomissessioonid, pikad tööpäevad, töö puhkepäevadel ning üleüldine turvalisus ning võimu kuritarvitamise probleemid. Kurnava töökultuuriga kaks tuntud ettevõtet on uudistekanali Insideri sõnul Samsung ja Korean Air.

Artiklis kirjutatakse, kuidas juunis seisis ettevõte Coupang silmitsi tarbijate tagasilöögiga, kui nende laos toimunud ulatuslikus tulekahjus kaotas elu tuletõrjuja. Sellest tulenevalt tõstatus nii seadusandjatel kui ka kohalikul meedial küsimus sealse tööohutuse kohta ning lisaks on neilt nõutud töötajate ja partnerite paremat kohtlemist. Ettevõttes on südameatakkide tõttu surnud kuus töötajat: kolm kodus ja kolm tööl. Uurides leiti, et vähemalt üks neist surmadest oli seotud tööga.

Ettevõtte pressiesindaja rääkis Insider’ile, kuidas kõiki töötajad oli võimalik evakueerida põlevast majast ning et juba ruumides on kehtestatud tuletõrjeplaanid ja tuleohutuskontrollid. Lisaks rõhutas ettevõte, et firmade põhjustatud suremus on Koreas keskmisest madalam.