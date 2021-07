Skeleton alustab koostööd Tallinna uued trammid tootnud Hispaania ettevõttega

Kuna energiatõhusus on praegu üks peamisi kriteeriume mistahes ühistranspordisüsteemi projekteerimisel, on superkondensaatoritel rööbastranspordi arengus äärmiselt suur roll. CAF Power & Automation, kelle peakontor asub Donostias (San Sebastianis) Hispaanias , valis Skeletoni superkondensaatorite tarnijaks oma Greentech OESSi lahendustele.

„Skeletoni akud on äärmiselt tõhusad ja väga väikese soojakaoga ning nende suur võimsustihedus võimaldab säästu kaalus ja ruumis. Seetõttu sobivad need ideaalselt raudtee- ja trammitööstusele. Skeletoni superkondensaatorite lisamine meie energiasalvestussüsteemidesse toob meie praegustele ja tulevastele klientidele palju kasu, võimaldades energiatõhusust suurendada enneolematul tasemel,“ selgitab CAF Power & Automation.

Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles: „Ühistranspordis on trammid juba iseenesest väga energiasäästlik lahendus. Meie ultrakondensaatorid viivad need aga uuele tasemele, võimaldades maksimaalselt taastuvenergia kasutamist. Meil on väga hea meel teha nüüd koostööd ettevõttega CAF Power & Automation ja tarnida neile oma akusid, muutes nende energiasalvestussüsteeme kasutavad trammid moodsaimateks ning kulu- ja energiatõhusaimateks maailmas. Meie superkondensaatorid juba on praegusel turul kõige arenenumad, kuid tänu kumerale grafeenile saame oma edumaad veelgi kasvatada, pakkudes usaldusväärsemaid ja pikema tööajaga alternatiive suure võimsusega patareidele.“