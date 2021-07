Kuum kaup tuleb turule: eestlaste loodud ainulaadne elektrigeneraator on maailmavallutuseks valmis

„Kuna meil ei ole täna väga palju neid ettevõtteid, kes reaalseid kütuseelemendi süsteeme toodavad, siis paistame me kindlasti ka globaalses mastaabis silma. Eestile süvatehnoloogia arenduse riigina lisab loorbereid kindlasti Elcogeni ja Skeletoni kõrvale,” räägib PowerUP Energy Technologies ettevõtte asutaja Ivar Kruusenberg (36).

Nimelt on nüüd tema enam kui 16-aastane kütuseelementide alane teadustöö jõudnud sinnamaale, et mitu viimast aastat arendatud vesinikul põhinev elektrigeneraator, mille jaehinnaks on 6500 eurot, on klientidele müügiks valmis. Kui praegu on ettevõtte väikeseeria tootmine, mis on Tallinnas püsti pandud, suuteline tootma kuni paarsada vesinikul töötavat elektrigeneraatorit aastas, siis juba aasta-paari pärast võiks tootmismaht küündida tuhandeteni.

„Paljud riigid – näiteks Rootsi ja Prantsusmaa – on teada andnud, et 2030. aastaks diiselautosid enam ei müüda ja võimalusel ei müüda diislikütust ka enam tanklates, siis tähendab see, et miski peab diisli asendama. Kui me vaatame 7–10% aastas kasvavat diiselgeneraatorite turgu, siis PowerUPi lahendus on selgelt ideaalne alternatiiv diiselgeneraatorile,” rõhutab Kruusenberg. Ta usub, et lähiaastatel hakkab turusituatsioon väga kiirelt muutuma.