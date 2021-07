Toimetulek pensionieas on eluliselt oluline

Pensioniiga tundub olevat kaugel ja see, kes aastakümnete pärast kogutud rahast elama peaks hakkama, on justkui keegi teine inimene. Ja mis siis, kui ma üldse nii vanaks ei elagi? Niisugused mõtted käivad kindlasti paljude peas, kui vanaduseks säästmine jutuks tuleb.

Siiski peaksime kõik arvestama sellega, et isegi kui kõrge eani on omajagu aega, sõltuvad meie elustiil ja tarbimisvõimalused vanaduses päris palju tööeas tehtud otsustest. Sellepärast on pikaajaline kogumine eluliselt oluline – just nagu turvavöö kinnitamine autosõitu alustades ja kiivri kandmine jalgrattaga sõites.