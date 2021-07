FOTOD | Eestit külastas Araabia Ühendemiraatide äridelegatsioon. Araablastele tutvustati ka eestlaste parmupilli

Visiidi raames toimus ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium i ning EAS i poolt korraldatud kahepäevane äriseminar, kus kohtuti mitmete ettevõtetega nagu näiteks Nortal, CybExer Technologies, Cybernetica, Silen, Antegenes ja Datel. AÜE kaubanduse aseminister Abdulnasser Al Shaali kinnitas, et Eesti on AÜE jaoks oluline ja kiiresti kasvava olulisusega kaubanduspartner.

EASi Araabia Ühendemiraatide ekspordinõuniku Ege Devoni sõnul aitab riiklik tugi ja selline kõrgetasemeline visiit vajalikke uksi avada. „AÜE ja Dubai on väga kiiresti arenev piirkond ning Eesti ettevõtted näevad sealsetel turgudel uusi ärivõimalusi väga erinevas sektorites - olgu see IT, toit, kaitsetööstus või näiteks haridustehnoloogia," ütles Devon ning lisas, et käesoleval EXPO aastal on Lähis-Ida piirkond eriti fookuses.