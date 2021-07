Nordica kõige jubedam aspekt ei puuduta aga enam otseselt lendamist või mittelendamist. Selleks on hoopis kõiksugu erinevad jokk-skeemid, mis ettevõttes kasutusel on. Viimane näide ongi aastaid kohtus käinud Estonian Airi ekstöötajatele tagantjärgi koondamishüvitise maksmine kolmanda firma kaudu. Miks? Muidugi seepärast, et nii ei pea Nordica end Estonian Airi õigusjärglaseks tunnistama ja kõik teised võlausaldajad ei saa nõuetega ukse taha tulla.