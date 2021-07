Tallinna linnahalli vastu tunneb ootamatult huvi jõukas fond

Mai alguses ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart , et linnahalli ümberehitamiseks plaanitud koostöö Tallinkiga ei jätku ning tarvis on otsida uusi partnereid. Üks võimalik partner kirjutas linnavalitsusele 8. juulil.

AS BaltCapi juhatuse liige Peeter Saks teatas, et nende Infrastruktuurifond saab panustada nii linnahalli täpse funktsionaalsuse väljatöötamisel, olla investor, projekti elluviija kui ka hoone hilisem operaator.

Saks tõi välja, et fondi investorite seas on Euroopa investeerimispank ja Baltimaade pensionifondid. Fondi maht on 100 miljonit eurot, kuid mujalt raha kaasates saab fond rajada kuni 500 miljoni euro mahus projekte.

"Meie seis linnahalli arendamisel ei ole nüüd nii vilets, et me peaksime seda tegema iga hinna eest. Ja mulle vägisi tundub, et me selle projektiga ei suuda ühegi fondi ootusi rahuldada just tootluse osas," tõdes Riisalu.