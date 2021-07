Elron jagab selgitusi rattapileti osas: meil ei ole raha kümneid miljoneid maksvate lisavagunite jaoks

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitab, et enamikes Euroopa Liidu riikides on piirangud rataste transpordiks rongis: piiratud on rataste transport kindlatel päevadel ja ajavahemikel; ratastele on kehtestatud lisatasu ehk rattapilet; ning jalgratta transportimiseks tuleb eelnevalt broneerida rattale koht - kui seda pole ette tehtud, siis ratast transportida ei saa.

Elroni jalgrattapileti kehtestamise eesmärk pakkuda kõigile ühistranspordi kasutajatele, sealhulgas ratturitele mugavamaid sõidutingimusi, põhjendas Kongo.

„Igas riigis on olukord erinev, mistõttu on erinevad ka rataste veo reeglid. Meie eripära on see, et meil ei ole rongides piisavalt ruumi, mis ei luba rataste jaoks täiendavaid kohti luua, kuigi soov rattaga rongi tulla üha kasvab. Täiendavate vagunite soetamine tähendaks aga kümnetesse miljonitesse ulatuvat investeeringut, milleks meil lihtsalt raha ei ole. Kuna ruumipuudus üha süveneb, lõime tarbijate tagasisidele ja teiste Euroopa riikide praktikale tuginedes jalgratta pileti. Seeläbi saame reguleerida erinevatel väljumistel jalgrataste arvu ning ühtlasi võimaldada turvalist ja mugavat transporti nii ratturitele kui ka teistele reisijatele," ütles Kongo.

Kongo lisab, et reeglina saab enamike Euroopa riikide piirkondlikel ja linnadevahelistel liinidel rattaid transportida. Preemium- ja kiirrongid nõuavad aga enamjaolt, et ratas tuleb hoida sarnaselt muu pagasiga pakituna pagasiruumis. Kuigi täpsemad reeglid rattaga rongi sisenemiseks sõltuvad rongioperaatoritest, siis olenemata Euroopa piirkonnast ja rongist on üks tingimus sama - asetades kokkuvolditava ratta spetsiaalsesse rattakotti, kehtivad sellele samasugused reeglid nagu tavalise pagasi puhul. Kuidas aga reisida Euroopas rattaga, mida kokku voltida ei anna? Kongo toob näiteid teiste riikide praktikatest.

Holland