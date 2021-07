Veho omandab Mercedes-Benz'i sõidukite müüja Lätis

„Mõned aastad tagasi võtsin vastu otsuse ettevõte müüa ning mul on hea meel, et ostjaks on Veho Group, kes sarnaselt Domenikss'iga on pere-ettevõte ning omab samu väärtusi ja tegutsemispõhimõtteid," lausus Domenikss'i endine omanik ja nõukogu esimees Benita Danilenko.