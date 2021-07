FOTOD | Vaata, kuhu tuleb suurarendus, millest olulise osa ostis Eesti rikkuselt teine mees

Kaua on oodatud sadama- ja tööstusalale detaiplaneeringut, kuhu võiks kokku tulla elukondlikku- ja ärikinnisvara 50 000 elanikule. See kõik laiuks ligi miljonil ruutmeetril.

Kaks suurimat arendajat on 480 000 ruutmeetriga Ecobay OÜ, mis kuulub Margus Linnamäele ja Ivar Vendelinile. Teist suurt arendust veab Bolton Real Estate, kel on seal pinda 340 000 ruutmeetri jagu. Just sellesse projekti sisenes Äripäeva andmetel Taavet Hinrikus.