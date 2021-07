FOTOD ja VIDEO | Tartu Maximast sai osta vaglatäidisega mune. Poekett: tegemist on üksikjuhtumiga

"Palume vabandust kliendi ees, et selline olukord tekkis," sõnas Maxima turundusdirektor Tiia Schapel. "Ühes karbis oli transpordi käigus viga saanud ja katkine muna ning see oli olukorra põhjustaja. Antud munapakend hävitati kohe pärast avastamist. Seejärel kontrolliti kõiki teisi pakendeid ning ühtegi probleemi rohkem ei tuvastatud."

"Need munad on kauplustes müügil alustele asetatuna nendes samades kartongkastides, milles neid ka transporditakse ja kliendid saavad ise neid sealt võtta. Kastis on 20 karpi. Kaupade väljapanekul kaupluse müügisaali töötaja kontrollib pakendite välimust ja seisukorda, kuid kuna munakarbid on müügiks asetatud kartongkarbi sees, siis kahjuks ei olnud võimalik kaupluse töötajal probleemset pakendit kartongkarpi avades kohe märgata," selgitas Schapel olukorda.