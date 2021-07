Tele2 Eesti juht: eestlased on ajalooliselt harjunud rohkem interneti eest maksma kui naaberriikide elanikud

„Oleme saanud tagasisidet, et kliendid hindavad kõrgelt meie mõistliku hinnaga piiramatuid pakette, mis on oma hinnastamiselt selged ning ilma siduvate tähtajaliste lepinguteta. Näen, et see on Eestis endiselt tõsine probleem - mõned sideettevõtted seovad oma kliente mitmeaastastesse tähtajalistesse lepingutesse, mis mujal maailmas on ammu iganenud turupraktika. Eesti tarbija jaoks on see kahjuks endiselt normaalsus, mis tõstab tema jaoks varjatult ka lõppteenuse hinda," tõdes Robbins.