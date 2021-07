Kõva sõna! Google valis Eesti ärikiirendi parimate heategevusprojektide hulka

„Pole kahtlustki, et pandeemia on meile tõestanud, kui oluline on ettevõtlik mõtteviis! Oleme näinud, kuidas startup-sektorisse on sisenenud rekordarv uusi tulijaid – osalt on need inimesed, kes kaotasid töö või kelle ettevõte sai kriisis kõvasti kannatada. Nad on raskel ajal õppinud, kuidas luua uusi tooteid, saada aru turgudest ning kõige laiemalt, kuidas teha asju startupilikult. See on ka meie projekti „Jump For CEE" kandev idee – tuua idufirmade maailm Kesk- ja Ida-Euroopa inimestele lähemale ja anda neile teadmised, mis aitavad neil elus paremini hakkama saada, ning ehitada seejuures kaasavam ettevõtete ökosüsteem. Meil on hea meel google.org'iga selle eesmärgi saavutamise nimel koostööd teha," ütles Startup Wise Guys'i „Jump For CEE" projektijuht Evita Kreile.