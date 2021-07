Kaidi Ruusalepp: koroonapandeemia oli ainulaadne. Inimestel oli esimest korda hirm eelkõige oma elu ja tervise pärast

Kuivõrd erineb börsi juhtimine Funderbeami juhtimisest?

Ühtepidi on see väga sarnane, sest tegevusvaldkond on sama – pakkuda investoritele kapitali paigutamiseks tugevaid ettevõtteid ja aidata ettevõtetel laiema investorite ringkonna kaudu enda äri kasvatada. Ma just naersin paar aastat tagasi, et ärilise poole pealt üllatav déjà-vu.

Teisest küljest on Funderbeam üles ehitatud uuele ärimudelile ja rahvusvaheliselt. Investorid saavad ligi globaalsetele ettevõtetele ja kohalikud ettevõtted saavad oma kasvuks kapitali investoritelt üle kogu maailma. Kõik, mis toimub pärast börsi – rahaülekanded, tehingute kinnitamine jne – ka selle pidime nüüdisaegseks ehitama. Funderbeam on globaalne, meie turg ei ole vaid Eesti või Baltikum.