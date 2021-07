FOTOD | Huawei esitles Eestis esimesi uue operatsioonisüsteemiga toimivaid nutiseadmeid

Valdkonna ekspertidele, ajakirjanikele ja suunamudijatele toimunud uute nutiseadmete tutvustusürituse keskmes olid Watch 3 nutikellade seeria kaks mudelit, Huawei Watch 3 ja Huawei Watch 3 Pro, mille võimalusi sai kohapeal golfirajal proovile panna.

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitas üritusel, et tänu uuele Harmony OS 2 operatsioonisüsteemile võimaldavad tutvustatud mudelid otse randmelt telefonikõnesid teha ja sõnumeid näha, pakkudes ka GPS-navigeerimise võimalust. „Oma võimsuse ja funktsioonide poolest on tegemist telefoniga võrreldavate kelladega,” rääkis Mishina ja lisas, et kogu maailm liigub selles suunas, et arvuti võimekus üha väiksemasse formaati pakkida – olgu see siis telefon või nüüd juba koguni nutikell.

Mishina sõnul pandi uute mudelite arendusel erilist tähelepanu nende vastupidavusele – nii sportimise kui ka igapäevaste asjaajamiste eesmärgil – ja seetõttu pandi uus tehnoloogia ka kohapeal eri tingimustes proovile.

„Uue seeria kellade korpused on valmistatud vastavalt mudelile terasest või titaaniumist, mis lisaks vastupidavusele lisavad seadmele ka elegantse välimuse. Samuti on uute mudelite eripäraks äärmiselt kauakestev aku – nii näiteks saab Huawei Watch 3 Pro kella kasutada interaktiivsete rakendustega ja ilma laadimata kuni viis päeva ning ülipikal režiimil koguni kuni 21 päeva,” tõi ta näiteid ja lisas, et mugavust pakub ka võimalus laadida nutikella lisaks laadijale ka juhtmevabalt nii laadimisplatvormi kui telefoniga, kui sellel on pöördlaadimise funktsioon.