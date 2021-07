FOTOD | Populaarne vanalinna restoran sai tulekahjus kannatada. Hullemast päästis kiire tiimitöö

Üleeile õhtul süttis Rataskaevu 16 restorani kohal olev külaliskorter. "17 tundi on olnud täiesti sürreaalsed," kirjeldas resotran eile juhtunut oma sotsiaalmeedia kontol.

"Vaatepilt ei olnud pärast põlengut meie restoranis veekahjustuste tõttu sugugi ilus ning tunne oli säärane, et peame taas mõneks ajaks uksed sulgema," tõid nad oma postituses välja.

Ühise tiimitöö, unetundide ohverdamise ning heade juhuste kokkulangemise tulemusena hõikasid nad aga siiski juba eile välja, et on taas avatud.

"Tuhat tänu inimestele, kes täna on meie majast mööda kõndinud ja siiralt parimat soovinud. Iga hea sõna andis meile jõudu, et väsimust ja kurnatust trotsides koristustöödega jätkata. Ikka selleks, et võimalikult kiiresti tagasi olla. Aitäh, aitäh, aitäh! Nüüd aga ootame teid kõiki külla," lisasid nad lõpetuseks.