Käärmann suurendas enda osalust Wise'is, kuid Hinrikus müüs kümnete miljonite eest aktsiaid

Börsiteatest selgub, et Käärmann ostis 55 899 Wise'i aktsiat juurde kohe avaoksjoni käigus, makstes seega iga aktsia eest 8 naela - kokku ligi 450 000 naela. Võrreldes avaoksjoniga on praeguseks Wise'i turuväärtus selgelt kasvanud, üks aktsia maksab juba 9,7 naela. Seega on Käärmanni avaoksjoni käigus ostetud osaluse väärtus kasvanud 542 220 naelani.